"Евровидение-2021" состоится по одному из 4 новых сценариев

Организаторы "Евровидения" рассматривают разные варианты проведения конкурса в 2021 году в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Коронавирус диктует свои правила. Стали известны четыре основных сценария проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2021 году.

Первый вариант предполагает проведение мероприятия в привычном для всех формате. В концертном зале Ahoy в Роттердаме будут присутствовать зрители и сами исполнители песен. Реализация такого сценария во многом зависит от эпидемиологической ситуации в мире, а также от действия массовой вакцинации.

Второй вариант проведения конкурса требует соблюсти определенные правила. Всем присутствующим любителям музыки, а также самим выступающим артистам, необходимо будет держать социальную дистанцию и находиться на расстоянии полтора метра друг от друга. Количество членов делегаций из каждой страны, а также представителей прессы, будет сокращено.

Третий вариант проведения конкурса также подразумевает соблюдение социального дистанцирования и ограничение числа выступающих в номере конкурсанта. В случае, если кто-нибудь из исполнителей не сможет приехать в Роттердам из-за введенных в условиях пандемии ограничений на поездки за границу, артист получит шанс представить песню у себя в стране.

Четвертый сценарий ограничивает присутствие зрителей на концертах. В Роттердаме и его окрестностях будут ужесточены ограничительные меры в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Окончательного решение о том, как пройдет конкурс "Евровидение" в 2021 году, будет принято в начале следующего года.