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10:57   20 Сентября 2020
Политика

Президент Азербайджана обвинил Армению в провокациях в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана обвинил Армению в провокациях в Нагорном Карабахе

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения сконцентрировала свои Вооруженные силы близ линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Баку расценивает эти действия как подготовку к войне.

Глава армянского правительства Никол Пашинян "осуществляет провокации для эскалации карабахского конфликта", заявил Алиев в воскресенье. По словам президента Азербайджана, Армения незаконно заселяет Нагорный Карабах, что противоречит международным конвенциям, передает "Интерфакс".

Азербайджанский лидер добавил, что боестолкновения в июле 2020 года на границе с Арменией являются следствием провокации Еревана.

"Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности.", - подчеркнул Алиев.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #алиев

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