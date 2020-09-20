Президент Азербайджана обвинил Армению в провокациях в Нагорном Карабахе

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения сконцентрировала свои Вооруженные силы близ линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Баку расценивает эти действия как подготовку к войне.

Глава армянского правительства Никол Пашинян "осуществляет провокации для эскалации карабахского конфликта", заявил Алиев в воскресенье. По словам президента Азербайджана, Армения незаконно заселяет Нагорный Карабах, что противоречит международным конвенциям, передает "Интерфакс".

Азербайджанский лидер добавил, что боестолкновения в июле 2020 года на границе с Арменией являются следствием провокации Еревана.