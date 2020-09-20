Оперштаб сообщил о 6148 новых случаях коронавируса в РФ

Российские медики за прошедшие сутки выявили 6148 новых случаев коронавируса в стране. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за прошлые сутки составило 6148 человек, у 22,7% из которых не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, врачи зафиксировали 79 летальных исходов. Полностью вылечиться от коронавируса смогли еще 2895 россиян.