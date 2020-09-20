Россияне раскритиковали США за санкционную политику в отношении Ирана

Пользователи Сети остались возмущены решением Правительства США о введении очередных санкционных мер в отношении Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении возобновить санкции ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с таким решением не согласны. Представители МИД РФ указали, что американское правительство спекулирует на теме ограничений в отношении Тегерана. Соответствующим образом Вашингтон вводит в заблуждение мировое сообщество, уверены в российском МИД. Российские пользователи соцсетей дали свою оценку подобным заявлениям США.

"США — Санкционные Штаты Америки", — указал пользователь под ником Анатолий Нестеров.

"США=ООН? Вот в чем вопрос. ООН не согласна, но госсекретарь США объявил. Поменять местами членов равенства. От перемены мест результат не меняется. Это следует из новости. Я так думаю. Или как?" — пишет Иветта Козлова.

Некоторые пользователи выразили уверенность, что Правительству США попросту плевать на мнение других членов ООН.

"Помпео как всегда все перепутал. Главный спонсор мирового терроризма — это не Иран, а США", — уверен Сергей Л.

"Когда-нибудь настанет "Последний день Помпео"", — пошутил Василий Г.

Еще одни комментаторы обратили внимание, что Иран уже давно находится под санкциями, а новые никак не повлияют на политику действующего руководства страны.