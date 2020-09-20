Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:08   20 Сентября 2020
Армия

Sohu прокомментировало жесткий ответ РФ на поход эсминца США на Балтику

Sohu прокомментировало жесткий ответ РФ на поход эсминца США на Балтику

Китайские СМИ утверждают, что постоянные походы кораблей НАТО к российским берегам Москва больше терпеть не будет.

США вместе с союзниками НАТО с 2014 года нагнетают обстановку в районах российского побережья, в Черном и Балтийском морях. Китайские эксперты утверждают, что из-за присоединения Крыма в состав России западные государства стараются сузить зоны экономического и политического влияния РФ. Американский эсминец "Росс" вошел в Балтийское море. В ответ Россия отправила не только несколько своих кораблей, но и провела учения по отражению воздушного удара противника. В маневрах был задействован корвет Балтийского флота "Стерегущий", в ходе которых он успешно уничтожил всех возможных противников.

"Военные корабли НАТО много раз приближались к России, и она этого больше не терпит", - подытожили китайские обозреватели издания Sohu, сообщает ПолитРоссия.

Аналитики из Китая утверждают, что России надоели подобные визиты НАТО к российским берегам и в дальнейшем реакции будут только жестче.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #нато #крым #китайские сми #Жесткая реакция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...