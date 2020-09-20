Sohu прокомментировало жесткий ответ РФ на поход эсминца США на Балтику

Китайские СМИ утверждают, что постоянные походы кораблей НАТО к российским берегам Москва больше терпеть не будет.

США вместе с союзниками НАТО с 2014 года нагнетают обстановку в районах российского побережья, в Черном и Балтийском морях. Китайские эксперты утверждают, что из-за присоединения Крыма в состав России западные государства стараются сузить зоны экономического и политического влияния РФ. Американский эсминец "Росс" вошел в Балтийское море. В ответ Россия отправила не только несколько своих кораблей, но и провела учения по отражению воздушного удара противника. В маневрах был задействован корвет Балтийского флота "Стерегущий", в ходе которых он успешно уничтожил всех возможных противников.

"Военные корабли НАТО много раз приближались к России, и она этого больше не терпит", - подытожили китайские обозреватели издания Sohu, сообщает ПолитРоссия.

Аналитики из Китая утверждают, что России надоели подобные визиты НАТО к российским берегам и в дальнейшем реакции будут только жестче.