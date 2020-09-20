Военно-политический эксперт Яков Кедми назвал происходящее в Минске "убогой пародией" на украинский Майдан. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала ITON.TV.

По словам Кедми, оппозиции Белоруссии не удастся добиться задачи западных кураторов и свергнуть избранного президента Александра Лукашенко. Для выходящих на незаконные протесты эти акции — не более, чем "тусовки", говорит Кедми.

"Фактически в Белоруссии уже никто не бастует. Так называемый комитет спасения Белоруссии распался — это тоже о многом говорит", — считает эксперт.

Кедми отметил, что Лукашенко останется президентом, несмотря на желание Запада сместить его с поста.