9:40 20 Сентября 2020Общество
Смерть ведущего "Русского лото" официально подтвердили
Театр имени Щукина официально подтвердил, что телеведущий Михаил Борисов скончался на 72 году жизни.
Во время съемок передачи "Русское лото" актеру стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, в больницу его доставили с подозрением на воспаление легких.
В сообщении на сайте театра Михаила Борисовича охарактеризовали как энергичного и полного жизни человека. Также отметили, что он был настоящим артистом, и ушел из жизни как артист — с места съемок.
В театральном институте имени Щукина Борисов заведовал кафедрой режиссуры и постановкой дипломных спектаклей, которые пользовались успехом у зрителей.