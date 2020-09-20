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9:11   20 Сентября 2020
Политика

МИД РФ прокомментировал возможные санкции США против Ирана

МИД РФ прокомментировал возможные санкции США против Ирана

Российское министерство иностранных дел прокомментировало возможные санкции США против Ирана.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, США вводят международное сообщество в заблуждение, спекулируя на теме восстановления ограничений в отношении Ирана.

В ведомстве также назвали спекуляцией на тему завершения Советом Безопасности ООН "процедур" по восстановлению санкций в отношении Тегерана, которые отменили пять лет назад после заключения СВПД. Российское ведомство отмечает, что США понимают абсурдность своих утверждений, но грозят ввести санкции против тех, кто с ними не согласен.

"Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Все, что делает Вашингтон – не более чем театральная постановка", — подчеркивает МИД РФ.

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Автор: Василий Пименов
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