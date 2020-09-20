МИД РФ прокомментировал возможные санкции США против Ирана

Российское министерство иностранных дел прокомментировало возможные санкции США против Ирана.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, США вводят международное сообщество в заблуждение, спекулируя на теме восстановления ограничений в отношении Ирана.

В ведомстве также назвали спекуляцией на тему завершения Советом Безопасности ООН "процедур" по восстановлению санкций в отношении Тегерана, которые отменили пять лет назад после заключения СВПД. Российское ведомство отмечает, что США понимают абсурдность своих утверждений, но грозят ввести санкции против тех, кто с ними не согласен.