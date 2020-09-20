Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:09   20 Сентября 2020
Общество

Ракова: еще 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ракова: еще 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Коронавирус победили еще 892 пациента в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. За время пандемии коронавируса в Москве вылечились 236 947 человек. В России за это время зафиксировали 1 097 251 новых случаев из них выписали 906 462 граждан.

Актуальная информация об инфекции размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #ракова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...