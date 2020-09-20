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9:09   20 Сентября 2020
Политика

Россия и Китай названы лидерами в гонке за вакцину от коронавируса

Россия и Китай названы лидерами в гонке за вакцину от коронавируса

Россия и Китай названы лидерами в гонке за вакцину от коронавируса в мире, об этом пишет издание The Washington Post.

Как указывает американское СМИ, пока США прибегают к классической антироссийской риторике, осуждая Москву и Пекин за поспешность, Россия и Китай выводят вакцину от коронавируса на международный рынок. Ранее фармацевтическая компания Sinopharm из Китая сообщила, что отправит партию доз одной из двух своих экспериментальных вакцин для экстренного использования в ОАЭ, поставив интересы этой страны-союзницы США выше интересов населения Китая. Фактически Пекин стал единственным, кто поставляет вакцину от COVID-19 в страны Ближнего Востока.

Россия также на этой неделе объявила о поставке 100 миллионов доз вакцины от коронавируса для Индии, где ежедневно добавляется почти по 100 тысяч заболевших. Эксперты отмечают, что Россия и Китай смогут нарастить геополитическое влияние, пока США только занимается разработкой препарата, пишет "ИноСМИ".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #китай #коронавирус

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