Россия и Китай названы лидерами в гонке за вакцину от коронавируса в мире, об этом пишет издание The Washington Post.

Как указывает американское СМИ, пока США прибегают к классической антироссийской риторике, осуждая Москву и Пекин за поспешность, Россия и Китай выводят вакцину от коронавируса на международный рынок. Ранее фармацевтическая компания Sinopharm из Китая сообщила, что отправит партию доз одной из двух своих экспериментальных вакцин для экстренного использования в ОАЭ, поставив интересы этой страны-союзницы США выше интересов населения Китая. Фактически Пекин стал единственным, кто поставляет вакцину от COVID-19 в страны Ближнего Востока.

Россия также на этой неделе объявила о поставке 100 миллионов доз вакцины от коронавируса для Индии, где ежедневно добавляется почти по 100 тысяч заболевших. Эксперты отмечают, что Россия и Китай смогут нарастить геополитическое влияние, пока США только занимается разработкой препарата, пишет "ИноСМИ".