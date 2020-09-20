Депутат Рады Загородний: позиция Киева по Белоруссии вызывает отвращение

Официальная позиция украинских властей относительно ситуации в Белоруссии вызывает отвращение, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний. Слова политика приведены на сайте партии.

Минск всегда поддерживал Киев при правлении президента Александра Лукашенко. Но в ответ Белоруссия получила "плевок в лицо". Кроме того, Украина сыграла значимую роль в формировании той ситуации, которая развернулась в республике. По словам депутата, среди белорусских активистов были те, кто проходил специальную подготовку на Украине, сообщает РИА Новости.

"То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает", — высказался Загородний.

Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой". Он уверен, что главу государства заставили "перечеркнуть" хорошие отношения с Белоруссией.