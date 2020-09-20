Представители компаний из РФ рассказали, как они относятся к "удаленке"

Среди представителей компании в сферах образования, консалтинга, информационных технологий и рекламы был проведен опрос об их отношении к дистанционной работе сотрудников. Исследование провел аналитический центр "Битрикс24".

Более тысячи представителей российских компаний приняли участие в этом опросе. Среди них, на "удаленку" своих сотрудников перевели около 76% респондентов, передает RT.

Приблизительно 81% компаний только готовятся к тому, чтобы внедрить формат дистанционной сотрудничества для своих работников с дальнейшим его поддержанием.

Из всех опрошенных, 64% выразили свою заинтересованность в том, чтобы в Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым они смогут официально оформлять трудовые отношения с сотрудниками, желающими в дальнейшем работать дистанционно.