Помпео: санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу

Санкции ООН в отношении Ирана возобновили, несмотря на несогласие по этому вопросу со стороны самой организации. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

США приветствует возвращение почти всех прежде отмененных санкций ООН против Ирана, сообщил Помпео. Он заявил, что Исламская Республика Иран является главным мировым спонсором "терроризма и антисемитизма".

Санкции, помимо эмбарго на поставки оружия, включают запрет Ирану принимать участие в обогащении и переработке урана, заниматься разработкой и испытывать баллистические ракеты. Также в них входят ограничения на передачу Тегерану "связанных с атомом и ракетами" технологий, передает газета "Известия".