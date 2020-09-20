Казаров: Украина за 30 лет независимости потеряла 20 млн граждан
Украина за 30 лет своей независимости лишилась порядка 20 млн граждан. Ежегодно показатель физической убыли населения достигает 300 тыс. человек. Своим наблюдением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Численность населения страны на 1991 год составляла около 52 млн граждан. По состоянию на сегодня, в государстве проживает примерно 32 млн человек, следует из подсчетов местных чиновников, основанных на показателях потребления хлеба, мяса и молока.
"Каждый год мы теряем по Полтаве! Оставшийся миллион человек — это миграция", — добавил Азаров, передает "Комсомольская правда".
Он отметил, что среди его подписчиков в Facebook люди из 67 стран. Уроженец Австралии и Южной Кореи вряд ли будет интересоваться моими мыслями, объяснил политик, уточнив, что его читают эмигрировавшие туда соотечественники.