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6:44   20 Сентября 2020
Политика

Трамп считает, что Россия и Китай "завидуют" оружию из США

Трамп считает, что Россия и Китай "завидуют" оружию из США

Американские военные разработки "вызывают зависть" у Китая и России. Они "не могут поверить" в то, что в руках Вашингтона имеется оружие, "которого мир никогда не видел". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Лидер Соединенных Штатов сделал свое заявление во время выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине, передают "Известия". Он также в очередной раз оценил собственные заслуги перед страной, отдельно выделив то, как он за свой президентский срок восстановил "потрясающей мощи ВС США".

"Я просто говорю вам, что Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США уверен, что ни в Москве, ни в Пекине не знают от том, над чем работают американские военные. По его мнению, даже если бы они знали, то "не поверили бы" в это.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #выборы #китай #трамп

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