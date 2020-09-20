Трамп провел параллель между Миннеаполисом и Берлином во время войны

Массовые акции протестов в Миннеаполисе напоминают Берлин во время Второй мировой войны. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Полиция смогла навести порядок в Миннеаполисе за "30 минут", добавил Трамп. Он подчеркнул, что во время акций протеста за спиной журналистов CNN пылал огонь, но несмотря на это, корреспонденты назвали демонстрации мирными, передает ТАСС.

"Это выглядело как Берлин во время войны", — сказал президент США.

Беспорядки в США начались в конце весны после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейский использовал против него удушающий прием. После этого, в 40 американских городах был введен комендантский час.