Латвия признала невозможность возмещения спада потерянных грузов из РФ

Объем грузоперевозок в Латвии упал в 2,5 раза. Это связано с тем, что Россия направила свои товаропотоки в собственные порты, сообщил глава железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" Марис Клейнбергс.

В будущем планируется увеличение объемов транспортировки грузов, добавил Клейнбергс. По его мнению, стране не удастся достигнуть прежних результатов. Он уверен, что задача замещения объемов грузов из РФ является невыполнимой, передает РИА Новости.

"Я не вижу возможности заместить объемы грузов из России", — сказал Клейнбергс.

Из Латвии ушли такие грузы как нефть, уголь и нефтепродукты. На данный момент они перегружаются в Ленинградской области в Усть-Луге. По словам Клейнбергса, товары из России составляли около 70% грузооборота компании "Латвийская железная дорога".