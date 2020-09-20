Вирусолог рассказал, когда россияне перестанут переживать из-за COVID-19

Россияне забудут о своих переживаниях из-за коронавирусной инфекции через полгода или год, уверен вирусолог центра имени Гамалеи и академик РАН Феликс Ершов.

Перестать беспокоиться общественность сможет благодаря вкладу отечественных ученых в борьбу с новым типом коронавируса. Уже сейчас российские специалисты смогли добиться значительных достижений в этой области — разработана вакцина против COVID-19 и найдены эффективные способы лечения заболевших.

"За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать (Прим. ред. — о коронавирусе)", — цитирует URA.RU слова собеседника.

Повторная вспышка коронавирусной инфекции уже стала главной темой для обсуждений в ряде европейских стран. При этом в России все еще продолжает идти первая волна эпидемии. Из-за масштабности страны некоторые регионы только сейчас столкнулись с обострением эпидемиологической ситуации, добавил Ершов.