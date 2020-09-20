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5:04   20 Сентября 2020
Общество

Экономисты рассказали, как привлечь внимание туристов к маленьким городам

Экономисты рассказали, как привлечь внимание туристов к маленьким городам

Эксперимент немецких экономистов из Мангейма и итальянского колледжа Карло Альберто показал, что существует простой способ, который сильно увеличивает привлекательность маленьких городов в другой стране у туристов.

Суть эксперимента заключалась в том, что они просто внесли несколько изменений на страницы "Википедии" с описанием маленьких городов Германии, Франции, Италии и Голландии. Они добавили несколько качественных фотографий из этих мест, а также дополнили информацию о местных достопримечательностях, передает телеканал "360".

Экономисты выявили, что небольшого изменения в два абзаца с добавлением одной фотографии оказалось достаточно, чтобы повысить посещаемость в городе во время туристического сезона на 9%. Наилучший результат составил увеличение потока туристов на 30% в сравнении с предыдущим сезоном.

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Автор: Яна Либерман
#италия #германия #туризм #википедия

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