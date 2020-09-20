Пушков предрек России опасность в случае победы Байдена на выборах США

Россия попадет под прицел "неолиберальной-троцкистской коалиции", которая придет к власти в США, если на президентских выборах выиграет Джо Байден. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Первым объектом атаки" окажется именно Россия, так как "адскую коалицию" финансирует американский инвестор Джордж Сорос, считает Пушков. Он также заверил, что Демократическая партия США не примет своего поражения в предстоящих выборах, передает РИА Новости.

"Если "адская коалиция" все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру", — отметил сенатор.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 3 ноября. За пост борются действующий глава государства Дональд Трамп и его противник Джо Байден.