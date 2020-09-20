Украинский депутат заявил о "невозможности" проведения выборов в Донбассе

Проведение местных выборов в Донбассе не представляется возможным, уверен глава парламента Украины Дмитрий Разумков. Почему он так считает, депутат рассказал в беседе с журналистом телеканала "Украина-24".

Вопрос о проведении голосования в регионе несвоевременен, так как предшествующие выборам положения Минских соглашений продолжают оставаться невыполненными. По его словам, провести плебисцит на отдельных территориях Донбасса также нельзя из-за отсутствия возможности обеспечить необходимый уровень безопасности, сообщает ТАСС.

"К сожалению, сегодня мы не можем провести выборы на отдельных территориях Донбасса. К сожалению, на сегодня это невозможно сделать организационно", — заявил Разумков.

Политик также высказался против внесений изменений в постановление о выборах на Украине. Стремление властей привнести коррективы в документ может спровоцировать у общественности массовое сомнение в легитимности процедуры.