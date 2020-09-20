Sohu: китайцы едва не расплакались, когда нашли на "Варяге" подарок Украины

Военные Китая чуть не расплакались, когда заглянули в трюм крейсера "Варяг" и обнаружили подарок, который оставили власти Украины, продавшие им корабль. Об этом сообщил китайский портал Sohu.

России и Украине досталась большая часть наследства советской эпохи после распада СССР. Киев заполучил огромное количество вооружений, в том числе тяжелый крейсер "Варяг", который был практически достроен, но украинские власти решили не доводить его до ума и через несколько лет за небольшую сумму продали готовый на 80% корабль в Китай.

Передача авианесущего крейсера китайской стороне сопровождалась рядом трудностей. Западные страны оказывали сопротивление, а Украина, в свою очередь, грозилась демонтировать турбину корабля и утилизировать ее вместе со всеми чертежами. Поведение Киева подействовало на Запад, который все-таки поменял свою позицию. Китайским военным после этого пришлось пережить то, от чего у них навернулись слезы. Это произошло, когда Пекин обнаружил так называемый подарок, оставленный Незалежной.

Специалисты в КНР едва не расплакались, когда открыли люки и обнаружили, что основное оборудование "Варяга" по неизвестной причине так и не было демонтировано украинцами. Сохранилась также и вся техническая документация, передает издание "ПолитРоссия".