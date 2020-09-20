Порошенко присвоил своей партии спасение Украины от "агрессора"

Партия "Европейская справедливость" — политическая сила, которой можно заслуженно гордиться. В тяжелые времена команде удалось спасти Украину от "агрессора" и сформировать почву государственности, заявил глава фракции Петр Порошенко.

Бывший президент Украины накануне выступил перед жителями города Тернополь. В своем обращении политик похвалил присутствующих соотечественников, после чего начал активно продвигать политику своей партии, агитируя граждан проголосовать за нее на предстоящих выборах, сообщает ФАН.

"В самые тяжелые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности", — заявил Порошенко.

"Европейская солидарность" за последние несколько лет "трансформировалась" в настоящую оппозиционную силу. По словам экс-президента, партия поддерживает позицию "активной части общества" и стремится к членству Украины в ЕС и НАТО.