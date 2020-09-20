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2:28   20 Сентября 2020
Политика

NI: Помпео собирается не допустить вооружения Ирана

NI: Помпео собирается не допустить вооружения Ирана

США не допустят, чтобы Тегеран получал поставки вооружения от кого-либо, в том числе от России или Китая. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщило издание The National Interest.

Помпео утверждает, что Вашингтон ни в коем случае не допустит поставок оружия в Тегеран, даже несмотря на то, что в скором времени истечет соответствующее эмбарго ООН, передает RT. Иран, по мнению госсекретаря США, в настоящее время остается "крупнейшим государственным спонсором терроризма".

Еще в прошлом месяце, во время своего обращения к членам Совета Безопасности ООН Помпео заявил, что пока Иран не откажется от своих ракетных и ядерных программ, Соединенные Штаты в лице администрации американского президента Дональда Трампа, будут и дальше оказывать максимальное давление на Тегеран.

"Мы не позволим им получить ядерное оружие", — подчеркнул он.

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Автор: Василий Пименов
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