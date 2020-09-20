"Чистые игры" прошли в Челябинской области в рамках акции "Вода России"

Волонтеры провели "Чистые игры" на берегах водоемов Челябинской области. Мероприятие состоялось в рамках всемирного дня чистоты "Сделаем!", а также федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

Челябинская область является одним из самых активных субъектов РФ, кто принимает участие в проекте "Вода России". Волонтеры проделывают огромную работу, по словам замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова.

"Мы рады осознавать, что в нашей области так много ответственных людей с активной гражданской позицией. Каждому из них мы говорим "спасибо" за вклад в чистоту региона", — сообщил он.

Безруков также отметил, что Челябинская область принимает участие в акции "Вода России" второй год, но уже проявила себя как одну из самых активных. В 2019 году было убрано практически 400 километров береговой линии, передает Федеральное агентство новостей.