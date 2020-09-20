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1:08   20 Сентября 2020
Политика

Трамп огласил свое решение по сделке Tiktok и Oracle

Трамп огласил свое решение по сделке Tiktok и Oracle

Сделка по приобретению китайской соцсети Tiktok американской корпорацией Oracle получила одобрение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило одно из международных новостных изданий.

Новая компания TikTok Global, которая станет результатом сделки, заработает в американском штате Техас, заявил Трамп. За право владения китайской социальной сетью боролись корпорации Oracle, Microsoft и Walmart.

"Я благословил сделку. Но в концепции", — цитирует президента Bloomberg.

Недавно американский лидер также заявлял журналистам, что осуществление сделки о приобретении китайской социальной сети станет возможной только в том случае, если будет обеспечена абсолютная национальная безопасность, передает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#трамп #TikTok #Oracle

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