Сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Информацию о том, что ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни во время транспортировки из одной больницы в другую, опровергла его сестра Нина. Об этом женщина сообщила журналистам.

Борисову просто стало плохо, передает РИА Новости. Сейчас он находится в больнице, заявила сестра телеведущего.

"Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — пояснила Нина.

Недавно представитель "Столото" сообщил, что самочувствие Борисова ухудшилось во время съемок передачи "У нас выигрывают". Он был срочно госпитализирован.