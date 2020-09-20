Кравчук осудил команду Порошенко за бездействие

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" столько всего "натворила", что действующая власть вынуждена теперь "разгребать". Об этом заявил первый глава Украины Леонид Кравчук.

Члены "Европейской Солидарности" считают себя единственными патриотами, а остальных — врагами, отметил Кравчук. Он назвал это явление "приватизацией патриотизма", передает РИА Новости.

"Нам сейчас приходится разгребать то, что они натворили. А сегодня они уже учителя и рассказывают, как надо делать. Почему они ничего не сделали серьезного для установления мира за пять лет, имея власть?", — заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.

Очередные местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Жителей Донецкой и Луганской областей лишили права на волеизъявление в предстоящем голосовании.