Дипломаты Ливии назвали смелым шагом решение ЛНА начать экспорт нефти

Решение Ливийской национальной армии (ЛНА) возобновить добычу и экспорт нефти в Североафриканском государстве является верным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Восточного правительства Ливии.

Сотрудники МИД считают, что ЛНА способна справедливо решить вопрос о доходах, которые получит страна от добычи и экспорта нефти. Дипломаты считают, что Ливийская национальная армия пошла на очень смелый и важный шаг, передает Федеральное агентство новостей.

"Цель ливийских арабских вооруженных сил заключается в том, чтобы народ пользовался благами своей страны", — заявили в МИД.

Кроме того, ливийские дипломаты призвали к объединению всех сторон Североафриканского государства. Они надеются, что в ближайшем будущем в стране прекратится незаконный оборот оружия, а все добываемые ресурсы на территории Ливии будут в равной степени разделяться между гражданами.

Накануне фельдмаршал Халифа Хафтар отдал указ, согласно которому в Ливии возобновили свою деятельность нефтедобывающие предприятия. Полученные средства от добычи черного золота будут распределяться по всем регионам страны.