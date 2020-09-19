Ведущий еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщают СМИ. Режиссер скончался во время транспортировки из больницы в другую московскую клинику.

Информацию о госпитализации ведущего ранее подтвердила его сестра Нина Борисова. О трагедии сообщают "Известия". По данным издания, при перевозке пациента в другую больницу у него наступила клиническая смерть, а спустя время он скончался.

Михаил Борисов несколько часов назад был доставлен в одну из больниц Москвы с воспалением легких. Согласно утверждениям различных СМИ, врачи подозревали у режиссера коронавирусную инфекцию. После поступления ведущего в учреждение было принято решение ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).