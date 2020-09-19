Ливия снова начала добычу и экспорт нефти

Нефтекомпания, занимающаяся добычей и экспортом нефти в Ливии отменяет чрезвычайное положение на месторождениях черного золота и возобновляет свою деятельность.

Недавно верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар по окончанию вселивийских переговоров, при участии представителей всех регионов страны, заявил, что доходы от добычи и экспорта нефти в североафриканском государстве будут распределены справедливо. В переговорах также приняли участие шейхи и старейшины племен Ливии и Ахмед Майтыг, который стал представителем от западноливийской стороны.

Кроме того, не так давно стало известно, что на Майтыга оказывали сильное давление представители террористических группировок и лично председатель Высшего государственного совета Халед Аль-Мишри в попытке сорвать переговоры.

В России новость о возобновлении добычи нефти в североафриканском государстве была воспринята в положительном ключе. В частности представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данный шаг можно рассматривать, как начало укрепления доверия между противоборствующими сторонами в Ливии.