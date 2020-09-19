Трамп призвал без промедлений избрать нового судью после смерти Гинзбург

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после смерти члена Верховного суда США, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург, новый судья должен быть назначен без промедлений. Хозяин Белого дома написал об этом на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что его администрация пришла к власти, осознавая всю важность решений, которые они должны принимать в интересах избравших их американских граждан. Выбор членов Верховного суда США долгое время считался для них наиболее важным решением, которое должно быть принято без промедлений, написал американский лидер.

Гинзбург, которая была второй в истории США женщиной, назначенной в Верховный суд, скончалась накануне. Она находилась на должности судьи более 27 лет, передает ТАСС.