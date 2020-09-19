СМИ: Трампу предназначалась посылка с рицином

Смертельный яд рицин был обнаружен в посылке, которую отправили главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщили американские журналисты.

Наличие смертельного яда в посылке подтвердили результаты нескольких тестов. На данный момент расследование по этому инциденту проводят секретная служба, охраняющая президента США и ФБР. По сведениям некоторых журналистов, рицин мог находиться в конверте, передает РИА Новости.

Этот случай не первый, когда американских политиков пытаются отравить рицином. Семь лет назад сотрудники правоохранительных органов перехватили яд, который один из жителей Миссисипи отправил действующему президенту Бараку Обаме.