Популярный правовой блог Empty Wheel обнародовал материал под названием "Уильям Барр вчера защищал Евгения Пригожина". Автор статьи указал на критику со стороны прокурора США в адрес бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

В материале сказано, что генеральный прокурор США Уильям Барр действительно раскритиковал работу Мюллера из-за "криминализации" политических процессов в стране.

По мнению авторов статьи, речь идет о разбирательстве против российского бизнесмена Евгения Пригожина по факту так называемого "вмешательства" в избирательный процесс Соединенных Штатов. Стоит отметить, что Минюст США не сумел доказать факт реального нарушения законодательства со стороны предпринимателя.

Ранее сообщалось, что 17 марта американская сторона прекратила преследование компании "Конкорд" по делу о мнимом "вмешательстве". Предприниматель Евгений Пригожин теперь намерен отсудить у Вашингтона 50 миллиардов долларов за противоправные действия, пишет Федеральное агентство новостей.