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22:08   19 Сентября 2020
Общество

Беглов указал на важность "Тучкова буяна" в истории Петербурга

Беглов указал на важность "Тучкова буяна" в истории Петербурга

Победителя конкурса по разработке архитектурно-ландшафтной концепции парка "Тучков буян" представили в Санкт-Петербурге. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул важность суперсовременной зеленой зоны в истории города.

"Тучковым буяном" будут гордиться дети и внуки петербуржцев. Нынешнее поколение должно помочь в развитии архитектурного ансамбля парка, считает Беглов. Современное пространство должно удивлять и вдохновлять жителей Северной столицы и гостей города. Такой проект был главной целью конкурса, рассказал градоначальник.

Международное соревнование было объявлено в ноябре 2019 года. Правительство РФ профинансировало конкурс. Ведущие мировые специалисты вошли в жюри. Общественное пространство будет организовано даже под землей. Там построят парковку, кафе и выставочные залы, пишут "Невские новости".

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Автор: Яна Либерман
#беглов #парк #тучковбуян

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