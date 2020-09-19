Ефремов в СИЗО углубился в изучение книг с тюремной тематикой

Актер Михаил Ефремов, виновный в смертельном ДТП, за время, проведенное в СИЗО, стал спокойнее и начал более позитивно мыслить. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Артист читает книги и надеется на смягчение приговора, отметила наблюдатель, посетившая его в СИЗО. Ефремов нанял двух новых адвокатов, один из них, Владимир Васильев, уже подал в суд апелляционную жалобу. Меркачева считает, что именно эти события повлияли на настроение Ефремова, передает URA.RU.

"Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой — одна из книг была посвящена тюремной теме", — рассказала Меркачева.

Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем собственного автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой скончался от полученных травм. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.