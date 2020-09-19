Лена Миро назвала причины примирения Джигана и Самойловой

Скандальный блогер Лена Миро в своем аккаунте в "Живом Журнале" объяснила, почему модель Оксана Самойлова передумала разводиться с рэпером Джиганом, хотя сначала была решительно настроена на разрыв отношений.

Оксана Самойлова простила своему супругу Джигану экстравагантные выходки, который тот устроил после рождения сына. Пользователи Сети не поняли такого решения модели и сошлись во мнении, что развод был дешевым способом пропиариться. Однако другой точки зрения придерживается блогер Лена Миро. Она утверждает, что девушка не пошла на решительный шаг из-за неуверенности в себе и своих силах.

"Вот чем может быть интересна Самойлова, кроме нового купальничка и цвета волосиков? Правильно: ничем. И в глубине души Оксанка это понимает, а потому прощает, глотает, утирается и снова прощает", — объяснила Лена Миро.

По мнению блогера, у Самойловой просто отсутствует самоуважение. Модель направила все силы на то, чтобы соблазнить и удержать рэпера, совсем забыв о себе и собственной реализации в жизни. Неверие в себя делает Самойлову материально зависимой, а также заставляет терпеть различные унижения.

Лена Миро подчеркнула, что ей жаль Оксану Самойлову, однако никто кроме самой модели ей не сможет помочь побороть болезненную зависимость. Блогер советует ей пересмотреть жизненные ориентиры и подумать о примере, который она хочет подать дочкам.