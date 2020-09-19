Российские летчики совершили самый длинный перелет в истории на Ту-160

Летчики ВКС РФ провели в небе 25 часов, совершив самый длинный в истории перелет длиной более 20 тысяч километров. Речь идет о новом мировом рекорде, сообщил в субботу, 19 сентября, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Дольше на самолетах подобного класса не летал никто. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, причем также российскими Ту-160. В тот раз летчики провели в небе 24 часа и 24 минуты, рассказал Кобылаш в беседе с журналистами.

Во время 25-часового полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе, в этом им помогли шесть самолетов Ил-78. На отдельных этапах российские ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С, а также воздушные суда иностранных государств.