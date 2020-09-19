Снимаю маску. Как петербуржцы отнеслись к открытию кинотеатров

Индустрия развлечений Петербурга вернулась к работе после «коронавирусных» каникул. Корреспондент «Политики Сегодня» поспешил отправиться в кино — выбор пал на сеанс фильма «После. Глава 2» в сети «Мираж Синема». Рассказываем, как это было.

На входе в торговый центр стоял охранник с бесконтактным термометром и настойчивым требованием надеть маску. Аналогично с зоной кинотеатра, только теперь другой человек напоминает о рекомендациях Роспотребнадзора. Повсюду санитайзеры, однако они людям не интересны, впрочем, как и СИЗы. Сотрудники киносети же, напротив, строго соблюдают правила и даже носят перчатки.

Уставшие от пандемии петербуржцы развлекаются по-разному: кто-то стреляет в тире, дети бегают по залу и просят взрослых купить мороженое. Можно подумать, что никакого коронавируса и не существует.

Что касается киноленты, то ее делали на основе сверхпопулярного романа Анны Тодд «После». Фильм стартовал через месяц после выхода первой части. Экранизация повествует о приключениях прилежной американской студентки Тессы и английского бунтаря Хардина. У главных героев все сложно в отношениях, но они пытаются жить дальше. Тесса работает в успешном агентстве, в то время как Хардин страдает. А потом они пытаются вместе не страдать, но получается не очень.

Примечательно, что в зале посетители сняли маски. Причина проста — в них не удобно есть попкорн и шептаться, обсуждая фильм.

Вместе с тем статистика по заболеваемости COVID-19 в Северной столице показывает, что за последние сутки зарегистрировали 212 зараженных, еще 107 пациентов выздоровели. Второй волны коронавируса в России не обещают, однако опыт других стран показывает, что расслабляться еще рано.