РКН назвал нарушением законов РФ блокировку фильма о Беслане

Блокируя документальный фильм о трагедии в Беслане компания Google нарушает права граждан РФ на получение свободного доступа к информации, заявил политолог Юрий Самонкин.

Президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" отметил, что американская компания Google нарушает конституционные свободы россиян, а также их право на получение свободного доступа к информации. Такими словами он оценил блокировку документальной картины"Беслан: фильм Александра Рогаткина" на видеохостинге YouTube, пишет Nation News.

Специалист также добавил, что в данном случае речь идет не только о российских конституционных правах, но и о международных правах каждого человека. Роскомнадзор обратился в Генеральную прокуратуру России, посчитав, что видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, совершает противоправные действия.

"Если Google и дальше будет вмешиваться в российский внутренний суверенитет, то необходимо ограничить его работу в России", — расказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что создание подобных систем российскими специалистами поможет РФ сохранить независимость, а также избежать цензуры со стороны иностранных компаний.