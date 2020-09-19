Зампред совета шейхов Ливии рассказал о распределении доходов от нефти

Справедливое распределение доходов с продажи нефтяных ресурсов Ливии было одобрено заместителем председателя Высшего совета шейхов и племен Ливии Сенуси Халиком, передает издание AlMarsad.

Вопрос о возобновлении экспорта ливийских углеводородов мог быть снят только лишь после соответствующих договоров с шейхами и старейшинами племен североафриканской страны. Одним из условий являлось справедливое и равноценное разделение доходов от продажи нефти между ливийцами, передает Федеральное агентство новостей. Иначе месторождения оставались бы закрытыми.

Также денежные средства следует направить на благие цели — медицинские услуги, образование, базовые потребности граждан Ливии. Нельзя допустить финансирование терроризма, закупку вооружения на эти деньги. Народ поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) в их борьбе с терроризмом и коррупцией, отметил Халик.

Об открытии нефтедобывающих и транзитных объектов объявил ранее главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар. Этого удалось достичь после ряда переговоров между представителями всех регионов Ливии, а также шейхов и старейшин племен.