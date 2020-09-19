"Разыграли комедию": Политолог усомнился в невинности соратников Навального

Политолог Евгений Сатановский предположил, что коллеги блогера Алексея Навального могут быть причастны к его "отравлению". По его мнению, не исключено, что всю эту историю могли устроить сами.

Политолог Евгений Сатановский поделился моментами, которые вызывают у него вопросы в истории с Алексеем Навальным. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что Запад до сих пор никак не отреагировал на то, что соратники российского блогера увезли в Германию бутылку якобы со следами боевого отравляющего вещества из семейства "Новичок". Он удивился, почему при этом не оказалось жертв, ведь этот яд является смертельным. По его мнению, в таком случае "должно было быть куча горы трупов", но этого не произошло, пишет "Царьград".

"Почему при этом не погиб никто, вопрос интересный. Но отвечать на него никто не будет", — отметил Сатановский.

Вместе с тем политолог усомнился в невинности соратников Навального. Евгений Сатановский заявил, что все факты, которые предоставили коллеги блогера в качестве доказательств, наводят на то, что они же сами все и могли сынициировать. По мнению специалиста, не исключено, что "друзья" Навального "разыграли комедию".