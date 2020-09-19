Турция пытается улучшить имидж подконтрольных боевиков в Сирии

Представители турецких спецслужб не оставляют попыток улучшить имидж боевиков "Сирийской национальной армии" (СНА). Встреча с руководителями группировок прошла в турецком городе Газиантеп, сообщает правозащитница Элизабет Цурков.

Турцию на мероприятии представлял некий Абу Саид, который отвечает за сирийское направление работы. В результате встречи было решено создать регулирующий орган в виде совета. Эта структура должна взять на себя разрешение спорных ситуаций, которые возникают между группировками террористов, находящихся в составе СНА. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди участников совета будут Омар Хуфейда из группировки "Фейлак аш-Шам", и Абдулла аш-Шишани, имеющий контакты с боевиками из провинции Дейр-эз-Зор. После создания структуры все лидеры группировок будут в ответе за те преступления, которые могут совершать участники группы. Это действие направлено на улучшение имиджа боевиков, уверена Цурков.