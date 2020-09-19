Пенсионеры в России начнут получать уведомления о праве на выплаты

Проект постановления Правительства РФ, предполагающий автоматическое уведомление пенсионеров о возникающих у них правах на те или иные выплаты, подготовил Минтруд.

Довольно часто пожилые люди не пользуются возможностью получить дополнительные деньги от государства из-за условий предоставления такой поддержки. Период оформления соцпомощи порой ограничивается парой месяцев, так что пенсионеры не успевают обратиться, а иногда власти вводят новую выплату, но не распространяют эту информацию по доступным каналам, пояснила сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева.

Указанное постановление как раз и призвано сформировать эффективный механизм оповещения о мерах господдержки и надбавках к пенсии. Он должен действовать автоматически, но потребует согласия от пенсионера. Новые правила вступят в силу со следующего года по всей стране, уточнила Киреева в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".