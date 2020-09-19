Появились кадры аварии с ранеными детьми под Нижним Новгородом

Пять человек погибли после массового ДТП в Нижегородской области. Еще четверо пострадали, среди них двое детей. На месте работают медики, полиция и спасатели.

Смертельная авария с участием трех легковых автомобилей произошла в Нижегородской области. Водители столкнулись на автодороге М7 "Волга" рядом с деревней Караулово, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как рассказало ведомство, одна из машин выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину, которая впоследствии задела третью. Две иномарки от сильного удара улетели в канаву. В Сети опубликовали фото с места страшного столкновения.

Происшествие не обошлось без пострадавших: пять человек скончались на месте, еще четверо получили ранения, двое из которых оказались дети. Уточняется, что к устранению последствий ДТП привлекли девять сотрудников МЧС и три спецмашины.