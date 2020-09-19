Сенатор Джабаров рассказал, как РФ задела самолюбие Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ "похитила" технологии американской "супер-пупер-ракеты" говорят об уязвленном самолюбии американского лидера. Соответствующий вывод сделал российский сенатор Владимир Джабаров.

Парламентарий напомнил, что в скоро состоятся выборы президента США, и Трамп не может на весь мир признаться в отставании Америки от России, сообщает телеканал "360". Такие выпады в сторону РФ делаются, чтобы привлечь избирателей.

Россия обошла США в области вооружений, и это задевает Трампа, говорит Джабаров. Если бы глава Белого дома говорил правду, то на его месте было бы разумно доказать существование американской сверхзвуковой ракеты. Однако от государственного лидера Америки слышны только пустые слова и хвастовство, которое ничем не подкрепляется.

Сейчас для России важно защитить собственные секреты. Появилось большое количество желающих узнать тайны оборонной сферы РФ. Россия сильно вырвалась вперед в области вооружения, добавил сенатор.