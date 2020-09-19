Число умерших от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек

Более 200 тысяч жителей Соединенных Штатов Америки, у которых был выявлен COVID-19, скончались.

Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в США превысило 200 тысяч, сообщили со ссылкой на свои источники журналисты телекомпании NBC. Также отмечается, что в стране к настоящему моменту выявлено более 6,76 миллиона случаев COVID-19.

Впервые новый тип коронавирусной инфекции медики выявили у жителя китайской провинции Хубэй. Весной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.