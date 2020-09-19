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19:14   19 Сентября 2020
Армия

Обозревателя The National Interest впечатлил потенциал индийских ракет

Обозревателя The National Interest впечатлил потенциал индийских ракет

Индия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты над Бенгальским заливом. Автор The National Interest порассуждал о новых возможностях индийских войск.

Индия не остановилась на членстве в клубе стран, владеющих ядерным оружием, и теперь находится в более элитном клубе стран, обладающих гиперзвуковыми ракетными технологиями. Об этом написал в статье для американского издания The National Interest (NI) журналист Питер Сучиу. Перевод публикации представило издание "ПолитРоссия".

Как отмечает автор NI, Индия сумела собственными силами провести разработку и тестовый запуск гиперзвуковых технологий. Испытания разработки прошли уже в этом месяце в акватории Бенгальского залива.

"На сегодняшний день этой технологией могут похвастаться только Россия, Китай и США", – подчеркнули в NI.

Минобороны Индии подчеркивает, что завершение испытаний сделало возможным дальнейшие шаги в этой области, а также отмечает, что их гиперзвуковая крылатая ракета снабжена твердотопливным двигателем, который индийские ученые спроектировали и опробовали ранее.

Аналитик The National Interest обратил внимание, что индийские крылатые ракеты летят в пять раз быстрее звука и наделены высокой маневренностью. Подобные технологии раньше были только у США, России и Китая. Наличие подобных технологий у Индии вкупе с заявленными ранее разработками ядерного вооружения вызывает у американского журналиста опасение.

"Сочетание межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой делает это оружие чрезвычайно опасным и вызывает очень серьезную озабоченность у военных всего мира", – отмечает Питер Сучиу.

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Автор: Яна Либерман
#индия #индийская армия #ядерное оружие в индии

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