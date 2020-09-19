Обозревателя The National Interest впечатлил потенциал индийских ракет

Индия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты над Бенгальским заливом. Автор The National Interest порассуждал о новых возможностях индийских войск.

Индия не остановилась на членстве в клубе стран, владеющих ядерным оружием, и теперь находится в более элитном клубе стран, обладающих гиперзвуковыми ракетными технологиями. Об этом написал в статье для американского издания The National Interest (NI) журналист Питер Сучиу. Перевод публикации представило издание "ПолитРоссия".

Как отмечает автор NI, Индия сумела собственными силами провести разработку и тестовый запуск гиперзвуковых технологий. Испытания разработки прошли уже в этом месяце в акватории Бенгальского залива.

"На сегодняшний день этой технологией могут похвастаться только Россия, Китай и США", – подчеркнули в NI.

Минобороны Индии подчеркивает, что завершение испытаний сделало возможным дальнейшие шаги в этой области, а также отмечает, что их гиперзвуковая крылатая ракета снабжена твердотопливным двигателем, который индийские ученые спроектировали и опробовали ранее.

Аналитик The National Interest обратил внимание, что индийские крылатые ракеты летят в пять раз быстрее звука и наделены высокой маневренностью. Подобные технологии раньше были только у США, России и Китая. Наличие подобных технологий у Индии вкупе с заявленными ранее разработками ядерного вооружения вызывает у американского журналиста опасение.