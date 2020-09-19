Гаджеты Apple стали причиной увольнений сотрудников в Китае

Сотрудники китайских компаний могут потерять рабочие места из-за использования техники Apple. Работников побуждают к приобретению гаджетов отечественного бренда Huawei.

Фирма Jiangsu Capital Wine Spirits Co. пошла на такой шаг в связи с санкциями Соединенных Штатов. Для сотрудников составили перечень основных правил. Работников заставляют прекратить использовать продукцию американской фирмы Apple под угрозой увольнения.

Купившие телефоны Huawei китайцы получают компенсацию в размере 15%. Владельцы Apple должны заменить смартфоны в течение месяца. Пренебрежение рекомендациями будет сопровождаться увольнением из компании. Вышеуказанная фирма стала не первой, кто ввел такие правила из-за санкций США.