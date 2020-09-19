Адвокат объяснил, как действовать пострадавшим от кредитного мошенничества

Нередко россияне узнают, что стали заемщиками и должниками, когда с ними связываются коллекторы или приставы. Что делать жертвам мошенников объяснил управляющий партнер адвокатского бюро "Паритет" Андрей Козбанов.

В первую очередь при потере или краже паспорта необходимо подать заявление в полицию, чтобы мошенники не успели оформить кредит. Если это уже случилось, то гражданин сможет доказать свою непричастность к займу, вовремя обратившись в правоохранительные органы. Кроме того, нужно связаться с самой финансовой организацией, предоставив туда в письменном виде просьбу об аннулировании кредита, передает слова эксперта ФБА "Экономика сегодня".

Козбанов отметил: нужно также написать жалобу в интернет-приемную Центробанка РФ. Он подчеркнул, что не стоит игнорировать звонки коллекторов и приставов и активно доказывать свою непричастность к произошедшему.